München (epd). Die frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ist neue Vorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags. Sie ist damit Nachfolgerin von Tanja Schorer-Dremel (CSU), die nach zehn Jahren die Leitung abgibt, wie die CSU-Fraktion am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte sich die Kinderkommission laut Abschlussbericht 2023 unter anderem mit Kinderrechten im Grundgesetz, Kinderschutz, Cyberkriminalität, Inklusion, Kindergesundheit, Medien und Digitalisierung beschäftigt.

"Für Kinder politische Grenzen überwinden und das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, war das Herz der Kinderkommission in den vergangenen zwei Legislaturperioden", sagte Schorer-Dremel. Es sei wichtig, nicht nur über Kinder, sondern auch mit Kindern zu reden und ihnen eine starke Stimme zu geben. Huml bezeichnete ihre neue Aufgabe als "Herzensanliegen". Die Kinderkommission setze sich dafür ein, Kinder zu achten, zu schützen und zu fördern, weil die Gesellschaft in Kindern ihre Zukunft habe.

Die Kinderkommission im Bayerischen Landtag wurde in der 16. Wahlperiode (2008-2013) eingerichtet, Bayern war damit das erste Bundesland mit einem solchen Gremium, inzwischen gibt es Kinderkommissionen auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch der Bundestag hat eine Kinderkommission. Das bayerische Gremium setzt sich aus je einem Mitglied jeder Landtagsfraktion zusammen. Den Vorsitz hat das Mitglied aus der stärksten Fraktion inne, derzeit also die CSU.