Memmingen (epd). Der Audio Guide "Memminger Lauschtour" wird für noch mehr Gäste und Einheimische zugänglich. Ab sofort stehen spezielle Versionen der Tour für Menschen mit Einschränkungen im Bereich des Sehens oder Hörens sowie für Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Freitag. Bisher konnten Interessierte die Lauschtour in deutscher und englischer Sprache herunterladen.

Neu hinzugekommen ist eine audiodeskriptive Version für Menschen mit Seheinschränkungen. Diese Version ermögliche es, sich dank präziser Schilderungen von Gebäuden, Landschaften und Kunstwerken eine bessere Vorstellung zu machen. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen bietet die App zu jeder Station der Tour die gesprochenen Texte zum Nachlesen an, heißt es weiter. Zusätzlich wurde eine Version in leichter Sprache entwickelt. Diese präsentiere die Informationen einfacher verständlich, in kurzen, prägnanten Sätzen. Die barrierefreien Versionen sind ab sofort in der Lauschtour App verfügbar.

Die Memminger Lauschtour bietet Besuchenden die Möglichkeit, die Stadt entlang des Rundwegs "Roter Weg" zu erkunden. Sie führt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Memmingens und startet am Marktplatz.