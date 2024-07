Landsberg am Lech (epd). Die internationalen christlichen Hilfsorganisationen Mercy Ships und Mission Aviation Fellowship (MAF) haben ihre Partnerschaft erneuert. Gemeinsam wollen sie wichtige chirurgische Behandlungen in abgelegenen Regionen in Afrika ermöglichen, teilte Mercy Ships am Montag in Landsberg am Lech mit. Mercy Ships betreibt Hospitalschiffe, die in Ländern südlich der Sahara Operationen und medizinische Hilfe ermöglichen. Das Ziel von MAF sei es, Menschen, die in Isolation und Armut leben, durch dessen Flugdienst Hilfe, Hoffnung und Heilung zu bringen, hieß es weiter. Die Partnerschaft wurde in Madagaskar ins Leben gerufen; weitere gemeinsame Initiativen in anderen afrikanischen Ländern würden derzeit evaluiert.

"Die Straßen in Madagaskar können aufgrund des unwegsamen Geländes und der schlechten Infrastruktur eine unglaubliche Herausforderung darstellen", sagte Michael Jurgensen, MAF-Landesdirektor für Madagaskar. Abgelegene Dörfer mit dem Auto zu erreichen, dauere oft Tage. Mit dem Flugdienst von MAF könne das Untersuchungsteam von Mercy Ships nun große Entfernungen schnell und sicher zurücklegen und sicherstellen, dass es Patienten aus den abgelegensten und am stärksten unterversorgten Gebieten untersuchen und später auf dem Schiff operieren könne.

Das Hospitalschiff von Mercy Ships, die Africa Mercy, liegt seit Februar im Hafen von Toamasina in Madagaskar und führt Operationen und Schulungen durch. Mercy Ships arbeitet mit dem madagassischen Gesundheitsministerium zusammen, um die dringendsten Bedürfnisse zu ermitteln und die chirurgische Versorgung des Landes durch ein Bildungs- und Schulungsprogramm zu stärken.

Mercy Ships hat seinen Hauptsitz in den USA. Seit 1978 legt die Hilfsorganisation mit Hospitalschiffen in Entwicklungsländern an und bietet kostenlose medizinische Hilfe. Mission Aviation Fellowship ist ein Zusammenschluss internationaler christlicher Organisationen. Mithilfe von Leichtflugzeugen transportiert MAF Menschen, die in abgelegenen Gemeinden leben und unterstützt Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Missionswerke und Kirchen. Die beiden Organisationen haben bereits von 2014 bis 2016 in Madagaskar zusammengearbeitet und auch in Liberia kooperiert.