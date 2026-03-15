Berlin (epd). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben den verstorbenen Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas als bedeutenden Denker und Aufklärer gewürdigt. Er habe mit Weitblick und historischer Größe politische und gesellschaftliche Entwicklungen begleitet, erklärte Merz am Samstag in Berlin und fügte hinzu: "Seine analytische Schärfe prägte weit über die Grenzen unseres Landes hinaus den demokratischen Diskurs und wirkte wie ein Leuchtfeuer in tosender See."

Habermas' soziologische und philosophische Arbeit habe Generationen von Forschern und Denkern geprägt. Für das Gemeinwesen seien seine intellektuelle Eindringlichkeit und seine Liberalität unersetzlich gewesen, erklärte Merz.

Steinmeier: Wir verlieren einen "großen Aufklärer"

Bundespräsident Steinmeier schrieb in einer Kondolenz an die Familie des Wissenschaftlers, der am Samstag mit 96 Jahren in Starnberg gestorben war: "Mit Jürgen Habermas verlieren wir einen großen Aufklärer, der die Widersprüche der Moderne durchmessen hat." Nach dem Zweiten Weltkrieg habe er "maßgeblich dazu beigetragen, dass die intellektuelle Öffnung unseres Landes für die politische Kultur des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg gelang". Damit sei der Weg zu einer gefestigten Demokratie geglückt.

"Leidenschaftlich hat er sich für die Überwindung von Nationalismus, für die europäische Einigung als Lehre aus Krieg, Völkermord und totalitärer Herrschaft eingesetzt", schrieb Steinmeier. Zuletzt habe er Europa angesichts der bedrückenden weltpolitischen Lage eindringlich gemahnt, als weltpolitischer Akteur handlungsfähiger zu werden.