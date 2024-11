München (epd). Den Bayerischen Buchpreis 2024 erhalten die Autoren Clemens Meyer und Steffen Mau. Meyer wurde in der Kategorie Belletristik für seinen Roman "Die Projektoren" ausgezeichnet und Mau in der Kategorie Sachbuch für das Buch "Ungleich vereint", wie die Veranstalter in München mitteilten. Donna Leon erhielt den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten, der Bayern-2-Publikumspreis ging an Leonie Schöler für ihr Buch "Beklaute Frauen". Die Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro und eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend in der Münchner Residenz diskutierte die Buchpreis-Jury live und in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren sowie vor geladenem Publikum. Zur Debatte standen drei Romane und drei Sachbücher, bis die Wahl auf Meyer und Mau fiel. Meyers Roman erzähle in Fragmenten, und doch runde sich "eine Erzählung über Menschen im Krieg, die ein Leitmotiv hat: die rettende Kraft von Freundschaft", begründete die Jury ihre Entscheidung.

"Auf eine laute innerdeutsche Debatte, die geprägt ist von gegenseitigem Unverständnis", antworte Mau "mit erkenntnisstiftender Nüchternheit", so die Jury. Er leite historisch her, "warum der Osten anders ist und bleiben wird - und deswegen gerade dort demokratische Erneuerung geprobt werden könnte".

Bayerns Medienminister Florian Herrmann (CSU) würdigte Leon für ihr publizistisches Gesamtwerk. Seit mehr als 30 Jahren begeistere sie "mit fesselnden Kriminalgeschichten aus Venedig und ihrem feinen, unnachahmlichen Blick auf den Sehnsuchtsort Italien". Für den Publikumspreis hatten die Hörerinnen und Hörer des Radiosenders Bayern 2 das Buch von Schöler aus fünf Titeln zu ihrem Lieblingsbuch des Jahres gewählt. Darin porträtiert die Autorin Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, deren Leistungen von Männern vereinnahmt wurden.

Der Bayerische Buchpreis wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche vergeben. Bayern 2 ist Medienpartner.