München (epd). Der Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises geht in diesem Jahr an den Comedian Michael Mittermeier. Den Musikpreis erhält die Kabarettistin, Musikerin und Autorin Tina Teubner, den Creatorpreis der Social-Media-Comedian Aurel Mertz und den Senkrechtstarterpreis die Stand-up-Newcomerin Rebecca Pap, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mitteilte. Die Auszeichnungen werden am 9. November im Lustspielhaus an die Preisträgerinnen und Preisträger überreicht, die Veranstaltung moderiert Tatort-Kommissar Ferdinand Hofer.

Der 1966 im oberbayerischen Dorfen geborene Hauptpreisträger Michael Mittermeier habe die Entwicklung der deutschen Comedy- und Kabarettszene maßgeblich beeinflusst, hieß es in der Begründung der Jury. Mit "beeindruckender Selbstverständlichkeit und Neugierde" bewege er sich in all seinen Programmen zwischen unterschiedlichen Themen, Humorformen und Ländern. Mittermeier äußere sich "klar zu politischen und gesellschaftlichen Fragen, zur Meinungsfreiheit und zu aktuellen Konflikten, ohne sich vereinnahmen zu lassen". Außerdem fördere er gezielt junge Talente, etwa mit seinem "Lucky Punch Comedy Club" in München.

Der Kabarettpreis wird seit 1999 verliehen

Die ebenfalls 1966 geborene Tina Teubner vereine in ihrem Musikkabarett "musikalische Brillanz mit scharfsinniger Klarheit, poetische Feinheit mit treffsicherer Pointe", so die Jury über die Musikpreisträgerin. Der 37-jährige Aurel Mertz, der den Creatorpreis erhält, sei ein "prägender Akteur einer neuen Generation von Social-Media-Comedians", der von seiner Community für die spezielle Mischung aus Humor und klarer Haltung zu aktuellen Debatten geschätzt werde. Die 26-jährige Rebecca Pap serviere ihre Themen mit trockenem Humor, einer beiläufigen Lässigkeit und einem sehr guten Gefühl für Timing. Inhaltlich bewege sich ihre Comedy häufig im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, Geschlechterrollen und persönlichen Erfahrungen. Dafür wird sie mit dem Senkrechtstarterpreis ausgezeichnet.

Der Bayerische Kabarettpreis wird seit 1999 in vier Kategorien an herausragende Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Kabarett und Comedy verliehen. Der Preis ist eine Gemeinschaftsinitiative des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Lustspielhauses.