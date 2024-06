München, Rom (epd). Kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft (EM) hat Papst Franziskus ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft geschenkt bekommen. Es wurde ihm am Freitagmorgen bei einer Audienz für Humoristen im Vatikan von dem deutschen Komiker Michael Mittermeier überreicht. Das Trikot hat die Rückennummer 10, darüber steht der Name Franziskus. Der Papst wechselte einige Worte mit Mittermeier und nahm das Geschenk lächelnd entgegen. Die EM sollte am Abend in München eröffnet werden.

"Ihr habt und kultiviert die Gabe, zum Lachen zu bringen", sagte der Papst in seiner Ansprache vor den rund 100 Humoristen aus unterschiedlichen Ländern. Aus Deutschland nahmen neben Mittermeier auch Meltem Kaptan, Annette Frier, Till Reiners und Torsten Sträter teil. Auch Hazel Brugger aus der Schweiz war unter den Gästen des Papstes. Aus den USA waren unter anderen Whoopi Goldberg und Jimmy Fallon angereist.

"Auf eure Art vereint ihr die Menschen, denn Lachen ist ansteckend", sagte Franziskus. Freude lade zum Teilen ein und sei das beste Gegenmittel gegen Egoismus. Auch helfe Lachen den Menschen, "Schwierigkeiten zu überwinden und den täglichen Stress zu ertragen", sagte der Papst. Er bete gerne jeden Tag mit Worten des Heiligen Thomas Morus: "Gib mir, Herr, einen Sinn für Humor." Diese Gnade bringe ihn dazu, die Dinge im richtigen Geist anzugehen.

Zum Schluss der Audienz stellte Franziskus in seiner Ansprache die Frage: Darf man eigentlich über Gott lachen? Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab auch die Antwort: "Natürlich, so wie man mit den Menschen, die man liebt, spielt und Scherze treibt."