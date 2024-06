Regensburg (epd). Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) hat den Beitrag der politischen Jugendarbeit für die Demokratie gewürdigt. Jugendarbeit lege "den Grundstein für eine Generation, die aktiv an der Demokratie teilnimmt, sich für Völkerverständigung, Gerechtigkeit und gegen jegliche Form von Extremismus einsetzt", sagte Scharf am Samstag beim "Fest der Demokratie" in Regensburg, wie ihr Ministerium mitteilte. Das Lebenselixier der Demokratie seien klare Werte und die Kompetenz zur Differenzierung.

Die Politikerin erinnerte an das neu aufgelegte "Demokratiebudget" von 2,5 Millionen Euro, mit dem der Freistaat innovative Projekte und Veranstaltungen zur Demokratiebildung junger Menschen ermögliche. "Unsere Demokratie bietet neben dem Privileg der Wahlen vieles mehr und ist der Garant für Frieden und Freiheit", sagte sie. Die Ministerin nahm an einem Podiumsgespräch im Haus der Bayerischen Geschichte teil.