Neuendettelsau, Nürnberg (epd). Vom 15. bis 22. März rufen Mission Eine Welt und die Pazifik-Infostelle wieder zur Fastenaktion "Eine Woche ohne Plastik" auf. Wie jedes Jahr seit der Premiere der Aktion 2022 gehe es darum, auszuprobieren, wie weit der Verzicht auf Plastik im persönlichen Alltag praktikabel ist, teilte das landeskirchliche Partnerschaftszentrum am Mittwoch mit. Wer wolle, könne seine Erfahrungen in einem Tagebuch oder in anderer Form in Text und Bild oder Video festhalten und an Mission Eine Welt schicken, hieß es. Zudem gebe es eine weltweite Müllsammel-Challenge, die bis März 2027 läuft.

Am 20. März findet im Rahmen der "Woche ohne Plastik" rund um den Wöhrder See in Nürnberg eine Plastik-Clean-Up-Aktion statt. Ab 13 Uhr sammeln Gruppen von verschiedenen Kindertagesstätten um den See Müll ein und ziehen in einer Art Sternlauf zur Umweltstation der Stadt Nürnberg. Auch der Nürnberger Verein "bluepingu" beteilige sich und lade alle Interessierten ein, sich um 16 Uhr am Eingang des Erfahrungsfelds der Sinne an der Wöhrder Wiese zu treffen und gemeinsam Plastikmüll zu sammeln.