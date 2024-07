Neuendettelsau (epd). Für den 20. und 21. Juli lädt Mission EineWelt zur Lila Nacht und zum Fest der weltweiten Kirche nach Neuendettelsau ein. Auf dem grünen Campus des internationalen Partnerschaftszentrums der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) erwarte die Gäste ein Programm mit Musik, Gottesdienst, Mitmach-Angeboten, und Information, teilte Mission EineWelt am Freitag mit.

Zur Lila Nacht am 20. Juli werde der Garten in stimmungsvolles Licht getaucht und lade zum Picknicken ein. Ab 20 Uhr sorge der fränkische Rockpoet Addi Manseicher alias "addi m." mit seiner Band für Unterhaltung. Das Fest der weltweiten Kirche am 21. Juli starte um 10 Uhr mit einem internationalen Gottesdienst im Garten oder bei Regen in der Kirche St. Nikolai. Die Predigt halte der scheidende Leiter der Abteilung "Ökumene und Kirchliches Leben" im Landeskirchenamt, Oberkirchenrat Michael Martin. Die Musik komme von der Band "Die alte Dame und Herr Mond". Nach dem Gottesdienst erwarte die Besuchenden ein buntes Angebot für alle Altersgruppen. Am Nachmittag gehöre die Bühne jungen Freiwilligen, die von Mission EineWelt an Einsatzorte in den Partnerkirchen der ELKB ausgesendet werden.