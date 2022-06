Augsburg (epd). In der Augsburger Synagoge können Interessierte am kommenden Dienstag (14. Juni) lernen, Antisemitismus mit Humor zu begegnen. Zu dem Thema hält die Berliner Verlegerin Myriam Halberstam einen Vortrag, wie das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am Donnerstag mitteilte. Sie erzähle dabei, wie man auf Judenfeindlichkeit ohne Berührungsängste reagieren kann, und sie lade dazu ein, über Antisemiten zu lachen.

Zunächst wolle Halberstam mithilfe von Cartoons aus ihrem Buch "#Antisemitismus für Anfänger" über den Ursprung und das Verständnis von Judenfeindlichkeit aufklären. Anschließend wolle sie darüber sprechen, wie das Bewusstsein für judenfeindliche Vorbehalte im Alltag geschärft werden kann, um Antisemitismus leichter zu erkennen. Den Vortragsabend organisiert das Museum in Zusammenarbeit mit Berit Tottmann vom Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg.