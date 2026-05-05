Nürnberg (epd). Wer beim 75. Musikfest ION vom 19. Juni bis 5. Juli in Nürnberg selbst Teil einer Aufführung sein möchte, kann sich als Chorsängerin oder -sänger für den "Messiah" von Georg Friedrich Händel anmelden. Beim Mitsingkonzert am 21. Juni um 16 Uhr in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche gäbe es keine Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern nur Mitsängerinnen und -sänger, teilten die Veranstalter am Dienstag mit: "Wer ein Ticket kauft, will auch singen." Hunderte Laien-Sängerinnen und -Sänger aus ganz Deutschland hätten sich bereits angemeldet.

In den vergangenen Jahren habe dieses Format alle Mitwirkenden überwältigt, hieß es weiter. "Was hier entsteht, ist weit mehr als ein Mitsingprojekt: Die Intensität, die Präzision und die musikalische Gestaltungskraft dieses Chores sind auf einem Niveau, das selbst erfahrene Profis immer wieder überrascht", sagte Dirigentin Ingrid Kasper.

Empfohlende Generalprobe vor dem Konzert

Am Samstag (9. Mai) findet von 14 bis 18 Uhr eine gemeinsame Probe in St. Martha (Königstraße 79, 90402 Nürnberg) statt. Um 19 Uhr folgt eine digitale Probe via Zoom. Die Proben sind freiwillig, eine Teilnahme an einem der beiden Termine wird aber empfohlen. Am Tag des Konzertes gibt es von 13 bis 15 Uhr eine verpflichtende Generalprobe in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Nürnberg. Um 16 Uhr findet dann das Konzert statt, gemeinsam mit einem großen Orchester, besetzt mit Mitgliedern der Nürnberger Symphoniker und der Staatsphilharmonie Nürnberg, sowie professionellen Gesangssolistinnen und -solisten.