Bad Windsheim (epd). Kommendes Wochenende (2 bis 4. Oktober) lädt das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim wieder zu seinen "Mittelaltertagen" ein. Wie das Museum mitteilte, zeigen Darsteller und Handwerker den Alltag des 14. und 15. Jahrhunderts. Unter anderem können Vorführungen zum Bronzeguss im Archäologischen Dorf, die Arbeit eines Bogenbauers sowie historische Speisezubereitungen verfolgt werden. Im Badhaus aus Wendelstein wird zudem das historische Handwerk eines Baders dargestellt.

In der Baugruppe Stadt wird am 3. und 4. Oktober das Leben in einer spätmittelalterlichen Stadt dargestellt, unter anderem mit einem Schuhmacher, einem Apotheker und Kaufleuten. An beiden Tagen finden dort jeweils um 14 Uhr im Alten Bauhof Modeschauen zur Entwicklung historischer Modetrends statt, hieß es. Parallel zu den Mittelaltertagen bieten am 3. und 4. Oktober auf einem Markt der Genüsse rund 40 Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter regionale Waren an.