Münsterschwarzach, Memleben (epd). In die romanischen Klostermauern in Memleben (Sachsen-Anhalt) zieht ab 5. August wieder mönchisches Leben ein. Für ein paar Tage werden dort Benediktinermönche aus Münsterschwarzach (Bayern) leben und arbeiten, wie das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben am Mittwoch mitteilte.

Dies sei einer der Höhepunkte im Programm des Museums. "Unsere Gäste haben die Gelegenheit, einmal ganz nah in Verbindung mit den Brüdern zu kommen", ihnen Fragen zu stellen oder sie bei gemeinsamen Führungen, Gesprächsrunden, beim Stundengebet, zur Klosterwerkstatt oder auch bei gemeinsamen Mahlzeiten zu erleben, hieß es.

Begegnung mit Mönchen

Den Auftakt für mögliche Begegnungen macht die Abendandacht mit den Benediktinern am 5. August um 17.30 Uhr. An den Folgetagen gibt es jeweils um 11.30 Uhr die Sonderführung "Alltag im Benediktinerkloster" mit einem Bruder der Abtei Münsterschwarzach. Am Samstagnachmittag (8.8.) laden die Mönche im Klausurhof zur gemütlichen Kaffeerunde. Und am Sonntag (9.8.) können Besucher gemeinsam mit den Benediktinern einen Gottesdienst feiern.