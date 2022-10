München (epd). Mit einem Festgottesdienst wird am 12. Oktober das 50-jährige Bestehen der ökumenischen Krisen- und Beratungsstelle "Münchner Insel" gefeiert. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Münchner Kardinal Reinhard Marx zelebrieren den Gottesdienst in der evangelischen St. Markuskirche, wie das Erzbistum und die Landeskirche am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Dazu gebe es Grußworte, unter anderem von Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), der Leiterin des Frauennotrufs München, Maike Bublitz, oder von Felix Rathofer von der Deutschen Bischofskonferenz.

Die "Münchner Insel" im Untergeschoss des Marienplatzes ist seit 1972 kostenlose Anlaufstelle für Menschen in Krisensituationen. Im Schnitt berät das Team aus Psychologen, Theologen, Sozialpädagogen und einer Juristin rund 8.000 Menschen im Jahr. Themen sind laut Landeskirche und Erzbistum derzeit vor allem die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten, Verschuldung und der schwierige Wohnungsmarkt in München. Dazu kämen Einsamkeit, Gewalt in Familien, Beziehungsprobleme, Trauer nach Todesfällen oder Kriegstraumata.