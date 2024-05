Hamburg, München (epd). Vier kindgerechte Projekte erhalten den diesjährigen "Andere Zeiten-Preis für innovative Ideen und Projekte". Eine der Auszeichnungen bekommt eine Münchner Grundschule. Je ein erster Preis und damit je 5.000 Euro gehen an das "Kirche mit Kindern-Mobil" der evangelischen Kirche in der Pfalz (Rheinland-Pfalz/Saarland) und das "Kunterbunte Dingsda" des evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen), wie der ökumenische Verein "Andere Zeiten" am Dienstag mitteilte. Das Thema des Förderpreises lautete in diesem Jahr "Erzähl es den Kindern - die Zielgruppe Kinder für Religion, Glauben und Gott interessieren".

Mit jeweils einem dritten Preis und je 2.500 Euro werden die Projekte "Sterben-Auferstehung-ewiges Leben" der St.- Laurentius Kirchgemeinde in Auerbach/Vogtland (Sachsen) und "Andacht für alle" der Grundschule an der Schwanthalerstraße in München ausgezeichnet. In der "Andacht für alle" beschäftigten sich christliche, muslimische und konfessionslose Schülerinnen und Schüler mit Themen wie Versöhnung, Rassismus oder Umwelt, hieß es.

Das "Kirche mit Kindern-Mobil" ist den Angaben zufolge ein ausgemustertes Feuerwehr-Gerätefahrzeug. Es sei "alles an Bord - für Gottesdienst und Podcast-Produktion, für Spiel und gemeinsame Entdeckungen", teilte die Jury mit. Der Verein "Andere Zeiten" wurde durch seine Aktion "Der Andere Advent" im deutschsprachigen Raum bekannt.