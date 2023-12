Geburtstag an Weihnachten

Geburtstag am Heiligabend: So feiern drei Jugendliche

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten

Weihnachtsfeier oder Geburtstagsparty? Zehntausenden Menschen in Deutschland stellt sich diese Frage jedes Jahr an Heiligabend, denn sie sind am 24. Dezember zur Welt gekommen. So feiern drei von ihnen.