Nürnberg (epd). Im Grafischen Kabinett des Nürnberger Albrecht-Dürer-Hauses sind ab 24. November sieben originale Druckgrafiken Albrecht Dürers zu sehen, die Engel oder Dämonen zeigen. Damit wird die Reihe "Original Dürer!" fortgesetzt, teilte die Stadt Nürnberg am Freitag mit. Die Grafiken stammen aus der Grafischen Sammlung der Museen der Stadt.

Meist bevölkern die göttlichen und teuflischen Flügelwesen der Mitteilung zufolge christliche Bilder, seien aber auch in mythologischen und profanen Darstellungen anzutreffen. Engel als Boten Gottes seien besonders in der Weihnachtszeit allgegenwärtig. Während höherrangige Engel wie die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael meist in Gestalt von Erwachsenen auftreten, präsentierten sich Putten kleinkindartig. Dürer gebe sie oft tollpatschig und am eigentlichen Geschehen unbeteiligt wieder.

Die Gegenspieler der himmlischen Boten, die Dämonen, könnten als Gehilfen Satans in vielerlei Rollen auftreten. Ihre Gestalt sei unterschiedlich, oft würden sie als Monster oder furchterregende Mischwesen verbildlicht.

An mehreren Sonntagen zwischen November 2023 und März 2024 finden jeweils um 14 Uhr Führungen des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg statt.