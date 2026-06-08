Nürnberg (epd). Für eine Musical-Aufführung in der PSD Bank Nürnberg Arena werden noch mehr als 1.000 Sängerinnen und Sänger gesucht. Das Stück mit dem Titel "Judith und das Wunder der Schöpfung" wird dort am 10. April 2027 aufgeführt, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters Creative Kirche. Teilnehmen können sowohl erfahrene Chorsänger als auch Laien, sowohl Chöre als auch Einzelpersonen.

Interessierte können sich bei einer Schnupperprobe am 7. Juli von 18.30 Uhr bis 21 Uhr in der Jugendkirche Lux in Nürnberg vorab informieren. Die Proben für das Projekt beginnen im Oktober 2026, es wird Regionalproben geben im Raum Nürnberg, Würzburg sowie in München und Bayreuth. Das Stück erzählt die Geschichte von Judith, die durch Glauben und Vertrauen in ihre Familie Halt findet. Die Musik des Musicals verbindet Stile wie Pop, Gospel und Hiphop.

Unterstützung durch Eckart von Hirschhausen

Veranstalterin ist die Stiftung Creative Kirche. Die Aufführung in Nürnberg ist Teil einer Deutschland-Tournee, die auch in Stuttgart, Mannheim, Hannover und Bonn Station macht. An jedem Aufführungsort bildet sich ein regionaler Chor aus 1.000 bis 2.000 Sängerinnen und Sängern. Die Premiere im Februar in Dortmund sahen rund 15.000 Zuschauer. Das Projekt wird unter anderem von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Stiftung "Gesunde Erde, gesunde Menschen" von Eckart von Hirschhausen unterstützt.