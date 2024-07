Neumarkt (epd). Das "Bayernnetz für Radler" ist erneut länger geworden: Auch der Naab-Altmühl-Radweg gehöre jetzt dazu, teilte das bayerische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Das landesweite Angebot für Freizeit- und Tourenradler wachse dadurch um eine Strecke von 53 Kilometern an. Die Route führt vom Naabtal über die Albhochflächen in das Tal der Schwarzen Laber und weiter in das Altmühltal.

Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (FW) übergab die Urkunde für die Aufnahme ins "Bayernnetz für Radler" an den Landkreis Neumarkt bei der BR-Radltour in Berching. Damit untermauere der Landkreis seinen Anspruch als fahrradfreundliche Region, sagte Gotthardt.

Das "Bayernnetz für Radler" ist ein landesweites Radverkehrsnetz mit derzeit 126 Themenrouten und einer Gesamtlänge von 9.000 Kilometern. Für die Strecken gelten einheitliche Qualitätskriterien: So erfolgt die Routenführung verkehrssicher über eigenständige Radwege, landwirtschaftliche Wege oder wenig befahrene Straßen. Die Routen sind auf der Webseite "Radlland-Bayern" verfügbar.