München, Odessa (epd). Nach mehr als 35 Jahren im Einsatz für die bayerische Landeskirche wurde die sogenannte Autokirche vor wenigen Tagen an die ukrainische Partnerkirche übergeben. Der Sattelzug aus Zugmaschine und Anhänger wurde vor knapp einer Woche in die Ukraine gefahren und dort übergeben, wie Kirchenrat Michael Wolf, Leiter des Referats Kirchen- und Gemeindeentwicklung im Landeskirchenamt, dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. In der Autokirche haben bis zu 70 Personen Platz.

Überreicht wurde die Autokirche von Kirchenrat Wolf zusammen mit dem Vorsitzenden des Martin-Luther-Vereins Bayern, Wolfgang Hagemann, und Kai Berendes, Mitarbeiter im Team "Kirche unterwegs" der Wirkstatt evangelisch. Die Autokirche wurde 1990 in Betrieb genommen und war unter anderem bei Kirchentagen oder auch auf bayerischen Campingplätzen unterwegs. In dem mobilen Kirchenraum fanden neben Gottesdiensten auch kreative Angebote für Camper, Kinderbetreuung oder auch das "Betthupferl" für Kinder statt.

Autokirche soll für "Kleine Arbeit" genutzt werden

In der Ukraine wird die Autokirche nun für die Angebote des Projekts "Kleine Arbeit" genutzt. Das sind neben Seminaren und Kindergottesdiensten auch diakonische Angebote. Die kleinen und wenigen Gemeinden der lutherischen Kirche in der Ukraine engagierten sich mit Herzblut für die Gesellschaft, für Bedürftige, für Alte und für Kranke - und das nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als vier Jahren, sagte Kirchenrat Wolf. Auch bei dieser Arbeit kann die Autokirche als mobiler Einsatzort genutzt werden.

Neben der Übergabe der Autokirche standen auch Begegnungen mit ukrainischen Gemeindemitgliedern und vor dem Krieg Geflüchteten auf dem Programm. Bei einem Gottesdienst in der Paulskathedrale in Odessa sei der Besuch der bayerischen Delegation mit großer Freude aufgenommen worden. Trotz der Kriegssituation sei das Leben in Odessa bunt und vielfältig. "Die Menschen haben gelernt, mit dem Krieg und trotz des Krieges zu leben", sagte Wolf. Das zu sehen, sei beeindruckend gewesen.