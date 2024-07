Augsburg (epd). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Einhaltung der Hilfszusagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dessen Besuch im Katastrophengebiet gefordert. In einem Brief an Scholz fordert er eine Beteiligung des Bundes an den bisherigen Kosten der Flutkatastrophe des Freistaats, zitiert die "Augsburger Allgemeine" (Donnerstag) aus dem Schreiben. Der Süden Deutschlands warte "immer noch" darauf, "dass Ihr Wort gilt" und nach den solidarischen Wirten "wie auch in früheren Vergleichsfällen" finanzielle Unterstützung folge: "Aus Sicht des Freistaats sollte als Erstes umgehend eine hälftige Beteiligung des Bundes an den Hilfsprogrammen der Länder konkretisiert werden." Vor sechs Wochen hatten schwere Unwetter und Dauerregen in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs für Überschwemmungen gesorgt.