Gastbeitrag

Deutscher Pfarrer in New York: Wenn Donald Trump Präsident wird, wird es endlich wieder gut?

Lars Reimann ist evangelischer Pastor der Deutschen Ev.-Luth.-St.-Pauls-Kirche in New York und schildert in einem persönlichen Gastbeitrag, wie er die Amerikaner*innen vor und nach der Wahl Donald Trumps als Präsidenten der USA erlebte – und wie seine deutsche Gemeinde damit umgeht, Anhänger*innen beider "Lager" zusammenzubringen.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten