Windsbacher Knabenchor

Ist der Windsbacher Mädchenchor wirklich eine Revolution?

Die Windsbacher haben am Mittwoch die Gründung eines Mädchenensembles angekündigt. Doch so neu sind die Pläne für einen Windsbacher Mädchenchor gar nicht, wie ein Blick in die jüngere Geschichte des weltbekannten Knabenchors zeigt.

Lesezeit: 2 Minuten

