Rödelsee (epd). Das evangelische Therapiezentrum "Haus Respiratio" auf dem unterfränkischen Schwanberg bei Rödelsee (Kreis Kitzingen) wird in wenigen Wochen nach mehr als 30 Jahren Betrieb geschlossen. Am 9. Mai finden ein Empfang und ein Gottesdienst statt, wie das "Haus Respiratio" mitteilte. Für viele Menschen sei die Einrichtung ein Ort der Stärkung gewesen, an dem sie neue Perspektiven für sich und ihr Leben gewinnen konnten: "Doch die Rahmenbedingungen ändern sich, und auch solche Orte bleiben nicht, wie sie sind."

Bislang wurde das Haus gemeinsam von den evangelischen Landeskirchen Bayern, Württemberg und Baden getragen, die ersten beiden ziehen sich nun aber aus der Finanzierung zurück. Im Rahmen des Empfangs und des Gottesdienstes wird auch die Hausleiterin Dagmar Kreitzscheck verabschiedet. Diese hatte die vor ungefähr einem Jahr bekannt gewordene Schließung auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) kritisiert. Sie könne die Entscheidung nicht nachvollziehen, das Haus sei durchgehend voll ausgebucht, sagte sie.

Badische Landeskirche finanziert neues Angebot

Da die beiden evangelischen Landeskirchen Bayern und Württemberg dieses Jahr aus der Finanzierung des Hauses ausgestiegen sind, sind 80 Prozent der Finanzierung weggefallen. Die Evangelische Landeskirche in Baden wird das bislang in das "Haus Respiratio" gesteckte Geld in Zukunft in ein neues Auszeitenprogramm als Element ihrer Mitarbeitendenfürsorge investieren. So sollen in Heidelberg zweimal jährlich sechswöchige Kurse in der Respiratio-Tradition für Mitarbeitende der badischen Landeskirche stattfinden.

Kreitzscheck ist Pfarrerin der badischen Landeskirche und hat die Leitung des "Hauses Respiratio" Ende 2020 übernommen.