Düsseldorf, München (epd). Das Städtische Werner-von-Siemens-Gymnasium in München hat beim Deutschen Schulleitungskongress (DSLK) in Düsseldorf eine Auszeichnung für sein Angebot im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) bekommen. Für ihr besonderes Engagement erhielt die Schule am Freitagabend den mit 10.000 Euro dotierten DSLK-Schulpreis, wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und der Veranstalter Fleet Education mitteilten. Vier weitere Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden ausgezeichnet. Mehr als 40 Schulen hatten sich um den Preis beworben.

Die Jury lobte das "überzeugende Managementkonzept", wie BNE-Inhalte am Städtischen Werner-von-Siemens-Gymnasium vermittelt werden. In der Schule wurde unter anderem eine jährliche Ideen-Plattform eingerichtet, an der sich Schüler, Lehrkräfte und Eltern beteiligen können. Alle ausgezeichneten Schulen engagieren sich zudem bei der Mülltrennung und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen. Viele haben Schulgärten und legen bei der Verpflegung Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte.