Regensburg (epd). Die ökumenische Nacht der Lichter im Regensburger Dom findet an diesem Freitag (17. November) statt. Ab 19.30 Uhr laden die Veranstalter in den Petersdom bei Kerzenschein und zu Abendgebeten mit Liedern aus Taizé ein, wie die evangelische Dekanatsjugend in Regensburg mitteilte. Erwartet werden mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Ostbayern. Veranstalter sind der BDKJ Diözesanverband Regensburg und die Evangelische Jugend im Donaudekanat.

Die Nacht der Lichter in Regensburg ist eine von vielen Etappen auf dem Weg zum europäischen Taizé-Treffen in Ljubljana. Zwischen dem 28. Dezember 2023 und 1. Januar 2024 werden aus ganz Europa rund 10.000 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren in der Hauptstadt Sloweniens erwartet.