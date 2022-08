München (epd). Der Bund Naturschutz (BN) wirbt zum Start des neuen Schuljahres am 13. September für den Kauf umweltfreundlicher und langlebiger Schulmaterialien. So könne man "etwas Gutes für die Umwelt tun" und seine Kinder vor gefährlichen Schadstoffen schützen, teilte der BN am Montag in München mit. Jedenfalls sollten Eltern darauf achten, die Materialliste nicht unbedarft abzuarbeiten.

Umweltfreundliche Schulsachen gebe es mittlerweile "nicht mehr nur in mausgrau". Sie seien heute fast in allen Läden zu finden, sagte die stellvertretende BN-Landesvorsitzende Beate Rutkowski. Mit dem Papier fange es an: Recyclingpapier schone die natürlichen Ressourcen und steht in der Qualität den Frischfaserpapieren in nichts mehr nach, betonte sie. Ein verlässliches Siegel sei der Blaue Engel.

Eine der wichtigsten Einkaufsregeln ist laut BN: PVC vermeiden. Der Kunststoff belaste die Umwelt spätestens bei der Verbrennung, Weich-PVC könne schon bei extrem kleinen Mengen die körperliche Entwicklung stören. Vorsicht sei also bei allen "geschmeidigen" Kunststoff-Schulsachen wie Ranzen und Federmäppchen geboten, Stifte und Kleber sollten frei von Lösungsmitteln sein.