Ingolstadt (epd). Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) trifft sich am Samstag (11. Mai) zu ihrer Landesintegrationsfachtagung in Ingolstadt. Die Tagung stehe unter dem Motto "Migration und Vielfalt. Chancen erkennen - Herausforderungen gemeinsam meistern", teilte die Arbeitsgemeinschaft mit.

Aktuelle demokratiefeindliche Entwicklungen stellten die Arbeitsgemeinschaft vor neue Herausforderungen, sagte die AGABY-Vorsitzende Mitra Scharifi. Es komme darauf an, "das demokratische Zusammenleben in Vielfalt zu gestalten, damit die Akzeptanz und der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt wird".

Auf dem Podium diskutieren laut Mitteilung zum Thema "Bayern zwischen Geheimplan 'Remigration' und Willkommenskultur" der Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Karl Straub, Vertreter der demokratischen Parteien im bayerischen Landtag, Mitra Sharifi sowie Integrationsakteure aus ganz Bayern. Des Weiteren werde es in Workshops um die Europawahl, den Umgang mit antisemitischen und antimuslimischen Tendenzen sowie die Antidiskriminierungsberatung in Bayern und das Asylrecht gehen.