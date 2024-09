München (epd). Das Netzwerk "Interkulturell Evangelisch in München" (IKEM) des Evangelischen Dekanats München feiert anlässlich seines 30-jährigen Bestehens einen mehrsprachigen Gottesdienst. Am Sonntag (29. September) lade Stadtdekan Bernhard Liess dazu in die Auferstehungskirche im Münchner Westend ein, teilte das Dekanat am Freitag mit. Die Predigt hält Regionalbischof Thomas Prieto Peral. "Wir haben verschiedene Muttersprachen, wir singen und feiern in unseren Traditionen - und gleichzeitig sind wir gemeinsam evangelisch", sagte der Theologe laut Mitteilung.

Dem Forum gehören 18 internationale Gemeinden mit Verbindungen nach Europa, Afrika, Asien und den USA an. Theologisch umfassen die IKEM-Gemeinden das gesamte evangelische Spektrum: Von lutherisch und reformiert über charismatisch und freikirchlich bis hin zu methodistischen, anglikanischen oder baptistischen Gemeinschaften. Den Festgottesdienst gestalten die IKEM-Sprecher Pfarrerin EunSil Song, Ada Jahn, Pfarrer Felix Ojo und Pfarrer Raymond Chiu.

Gegründet wurde IKEM 1994 vom damaligen Stadtdekan Helmut Ruhwandel vor dem Hintergrund fremdenfeindlicher Übergriffe in Deutschland, so das Dekanat. Ziel des Netzwerks sei es, das vielfältige kulturelle Leben in München zu zeigen, für Verständigung und Solidarität zu sorgen. München sei die erste Stadt in Deutschland gewesen, in der ein solches Forum gegründet wurde.