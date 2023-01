Rothenburg o.d. Tauber (epd). Das Pilgern mit Kindern und Jugendlichen steht am 4. März im Mittelpunkt der Jakobsweg-Netzwerktagung in Rothenburg ob der Tauber. Unter dem Motto "Jenseits des Ackers" wollen sich die Teilnehmer darüber austauschen, wie man Kindern und Jugendlichen den Sinn und die Ziele des Pilgerns altersgerecht vermitteln kann, teilte der Rothenburger Gäste- und Pilgerpfarrer Oliver Gußmann als Organisator mit. Im Workshop mit dem Referenten Sven Steinbach wolle man an die "Entdecker- und Abenteuerfreude" des Nachwuchses anknüpfen, um sie in der heutigen Zeit für das Pilgern zu gewinnen und zu begeistern.

Referent Sven Steinbach stammt gebürtig aus Herne im Ruhegebiet und hat neben Sonderpädagogik auch evangelische Theologie studiert. Mit seiner Zusatzausbildung als "Job-Coacher" versucht er, Jugendliche ohne Schulabschluss in die Berufswelt einzugliedern. Seit 2019 ist er Beauftragter für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg in Berlin. Seit 2021 ist er darüber hinaus Mitglied im Vorstand des Kindergottesdienst-Gesamtverbandes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Eine Anmeldung für die Netzwerktagung ist bis zum 1. März möglich.