Pappenheim (epd). Beim Verein der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern (VEBZ) gibt es personelle Änderungen. Wie der Verein nach seiner Mitgliederversammlung in Pappenheim mitteilte, wird Christian Söllner, der derzeitige Verwaltungsleiter am Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) Pappenheim, ab dem 1. Februar 2025 als neuer Einrichtungsleiter des EBZ Pappenheim und Vorstand des Vereins berufen. Er folgt auf Pfarrer Gerhard Schleier. Söllner bildet dann gemeinsam mit Pfarrer Christoph Seyler vom EBZ Hesselberg das Führungsteam des VEBZ.

Außerdem wurde Rudolf Fähnlein aus dem Verwaltungsrat verabschiedet, in dem er seit 2010 aktiv war. "Rudolf Fähnlein hat mit seinem Engagement und seiner Hingabe einen enormen Beitrag zum Verein geleistet", würdigte ihn der Verwaltungsrat der Mitteilung zufolge. Mit großer Mehrheit wurden Anne Rupp für den Bereich Pappenheim und Simone Griess für den Hesselberg in den Verwaltungsrat gewählt.

Der VEBZ besteht aus den Bildungszentren Hesselberg und Pappenheim, den Sozialen Diensten, der im Aufbau befindlichen Jugendbildungsstätte Pappenheim und der Jugendwerkstatt Langenaltheim.