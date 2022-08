München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat eine neue Impfkampagne in den stationären Pflegeeinrichtungen für die zweite Corona-Auffrischungsimpfung gestartet. Laut Mitteilung des Ministeriums leben in Bayern rund 130.000 Menschen in über 1.600 Pflegeeinrichtungen. Unter den pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner hätten viele die zweite Auffrischungsimpfung noch nicht erhalten.

Holetschek erinnerte daran, dass immer noch Menschen an oder mit Corona stürben: "Gerade bei vulnerablen Gruppen ist die zweite Auffrischungsimpfung sehr wichtig, da mit zunehmendem Abstand zur ersten die Schutzwirkung gegen schwere COVID-19-Verläufe abnimmt." Das Ziel sei, sowohl die Bewohner als auch die Pflegekräfte in den Einrichtungen zur vierten Impfung zu bewegen.

Zu diesem Zweck werde in den Pflegeeinrichtungen Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums stünden die Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Holetschek dankte zugleich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen für ihr herausragendes Engagement in der Pandemie, so die Mitteilung weiter.