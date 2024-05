Sulz am Neckar, Koblenz, Bad Reichenhall (epd). Die Evangelische Michaelsbruderschaft hat eine neue Leitung. Am Sonntag ist Roger Mielke im württembergischen Kloster Kirchberg als neuer Ältester der Bruderschaft eingesetzt worden. Für die nächsten sieben Jahre übernimmt er damit die Verantwortung für das Leben der Michaelsbruderschaft, teilte diese mit. Mit gut 200 Brüdern im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus gehöre sie zu den größten geistlichen Gemeinschaften in der evangelischen Kirche.

Roger Mielke ist Militärdekan am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Davor war der promovierte Theologe und Sozialwissenschaftler als Oberkirchenrat im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) tätig und viele Jahre lang Gemeindepfarrer am Mittelrhein. Er ist 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Seit dem Jahr 1991 ist er Mitglied der Michaelsbruderschaft. Als Vikar des Ältesten übernimmt Kirchenrat Florian Herrmann die stellvertretende Leitung der Bruderschaft. Der 43-Jährige ist Pfarrer im südbayerischen Bad Reichenhall.

Mielke übernimmt die Leitungsaufgabe von Helmut Schwerdtfeger, der seit 2019 der Bruderschaft vorstand und das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgab. Zugleich mit ihm schied der bisherige Vikar des Ältesten, Pfarrer Christoph Thiele aus dem mittelfränkischen Kalchreuth, aus dem Amt aus. Er wird im Herbst seinerseits Florian Herrmann als Leiter des bayerischen Konvents der Bruderschaft nachfolgen.

Die Evangelische Michaelsbruderschaft besteht seit 1931. Sie habe sich zur Aufgabe gemacht, "an der Kirche mitzubauen und durch einen christlichen Lebensstil zur inneren Erneuerung der Kirche beizutragen", so die Mitteilung weiter. Die Bruderschaft ist in neun regionalen Konventen organisiert. Daneben gibt es eine Jungbruderschaft St. Michael als Gemeinschaft auf Zeit von Männern und Frauen.