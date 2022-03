München (epd). Gerade Krebspatienten sollten sich nach Expertenmeinung besonders ausgewogen und gesund ernähren. Denn eine ausgewogene Nährstoffzufuhr sei wichtig für den Therapieerfolg, teilte die Bayerische Krebsgesellschaft am Freitag zum Tag der gesunden Ernährung (7. März) in München mit. Die Bayerische Krebsgesellschaft hat daher auf ihrem Youtube-Kanal eine neue Videoreihe gestartet zum Thema "Ernährung bei Krebs - Essen was mir gut tut" mit Kochvideos für Krebspatienten mit speziellen Beschwerden. Tipps kommen dabei von einer Ernährungsberaterin und einer Profiköchin.

Eine ausgewogene Ernährung wird oft durch die Nebenwirkungen einer Krebs-Therapie verhindert: Chemo- und Strahlentherapie verursachten oft Übelkeit, Erbrechen, Geschmacksstörungen, Schleimhautreizungen oder Schluckbeschwerden. Dies könne wiederum zu Gewichtsverlust und Mangelernährung führen sowie einem Verlust an Lebensqualität. Daher empfiehlt die Bayerische Krebsberatung eine frühzeitige professionelle Ernährungsberatung, um Mangelzustände zu vermeiden. Dabei würden auch Fragen geklärt, was die Patienten essen dürften oder was gegen Übelkeit und Erbrechen helfe.

Für angebliches Superfood oder "unglaubliche Krebsdiäten" hingegen fehlten aussagekräftige wissenschaftliche Beweise, warnte die Bayerische Krebsgesellschaft. Es gebe nicht die eine perfekte Ernährungsform für Krebspatienten, sondern sie müsse immer individuell auf die Bedürfnisse und den Gesundheitszustand der Patienten angepasst sein. Generell gilt: Krebspatienten dürfen essen, was ihnen schmeckt und bekommt und der Genuss sollte nicht zu kurz kommen. Die Ernährung sollte eiweißreich, reich an gesunden Fetten sowie reich an Vitaminen und Spurenelementen sein.

Die Videoreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Krebsgesellschaft und des Tumorzentrums München.