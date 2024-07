München (epd). Menschen mit geistiger Behinderung in München will eine neue Beratungsstelle der Augustinum Wohnstätten bei der Wohnungssuche unterstützen. Betroffene, Angehörige und Betreuer würden oft bei der Suche verzweifeln, heißt es in einer Mitteilung des Sozialunternehmens Augustinum am Dienstag. Sowohl auf dem regulären Wohnungsmarkt oder in einer Einrichtung sei es schwer, etwas mit einer passenden Betreuung zu finden.

Die neue Beratungsstelle "BeWoBe" sei unabhängig und arbeite mit den Augustinum Wohnstätten, aber auch mit anderen Trägern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe und mit dem Bezirk Oberbayern zusammen, hieß es. Es gebe Kooperationen mit Wohnungsgenossenschaften und anderen Vermietern. Die Projektstelle sei zunächst für drei Jahre von der Deutschen Fernsehlotterie finanziert und erhalte zusätzliche Mittel aus dem Kirchgeld des evangelischen Dekanats München.