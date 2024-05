Neuendettelsau (epd). Die Neuendettelsauer Diakonissenanstalt wird 170 Jahre alt. Diakoneo feiert das Jubiläum am Donnerstag, 9. Mai (10 Uhr) mit einem Festgottesdienst in der Laurentiuskirche in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach), teilte das evangelische Sozialunternehmen mit.

Im damaligen Gasthof zur Sonne gründete Johann Konrad Wilhelm Löhe (1808 bis 1872) im Jahr 1854 die Diakonissenanstalt, auf deren Grundlage das heutige Unternehmen steht. Am 23. Juni des gleichen Jahres wurde der Grundstein für das heutige Mutterhaus gelegt. Hier sollten junge Frauen zu Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen ausgebildet werden, um in ihrer Gemeinde soziale Aufgaben zu übernehmen, heißt es in der Mitteilung.

Das heutige Sozialunternehmen Diakoneo ist aus einer Fusion der Diakonie Neuendettelsau und des Diakoniewerks Schwäbisch Hall entstanden. Es hat seinen Sitz im mittelfränkischen Neuendettelsau und ist mit rund 11.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro einer der größten diakonischen Träger in Deutschland und der größte Süddeutschlands.