Würzburg (epd). Der bislang in Leipzig tätige Marcus Andrew Hurttig wird neuer Direktor des Würzburger Museums im Kulturspeicher. Der Stadtrat habe die Empfehlung der Auswahlkommission unter Leitung des Kulturreferenten Achim Könneke bestätigt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Position der Direktion war neu ausgeschrieben worden, da Direktorin Luisa Heese im Juli zur Kunsthalle Mannheim gewechselt ist. Ihr Nachfolger ist bislang Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst am Leipziger Museum der bildenden Künste. Nach Würzburg wird er in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres wechseln.

Hurrtig sagte, er freue sich sehr auf Würzburg und die Direktorenstelle: "In einer Stadt leben zu dürfen, die so schön am Main gelegen ist und eine solch hohe Lebensqualität hat, empfinde ich als besonderes Privileg." Mit dem Team des Museums, dem Freundeskreis, der Stiftung Peter C. Ruppert und weiteren Beteiligten wolle er ein "spannendes, attraktives und zeitgemäßes Ausstellungsprogramm zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts für die Stadtgesellschaft Würzburg und natürlich darüber hinaus entwickeln", erläuterte er. Hurrtig ist seit 2011 Kurator in Leipzig, zuvor war er zehn Jahre als freier Wissenschaftler an der Hamburger Kunsthalle tätig.

Das Museum im Kulturspeicher am Neuen Hafen Würzburg ist ein städtisches Museum, das neben der städtischen Sammlung mit Kunst vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart auch die Sammlung Peter C. Ruppert mit konkreter Kunst nach 1945 zeigt. Das Museum wurde für seine Dauerausstellung sowie seine Sonderausstellungen bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa 2005 mit dem Bayerischen Museumspreis.