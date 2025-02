Würzburg (epd). Der neue Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland (EmK), Werner Philipp, will sich weiter für die Einheit seiner Kirche einsetzen. Das Bischofsamt sei "von jeher mit der Einheit der Kirche betraut", sagte der 57-Jährige am Freitag während der Tagung der deutschen Zentralkonferenz in Würzburg. "Diese Einheit ist eine Einheit in Vielfalt, die unsere Kirche stark und schön macht." In Zeiten vielfältiger Polarisierungen in Kirche und Gesellschaft werde es weiterhin darauf ankommen, die Einheit in Vielfalt zu suchen und zu gestalten.

Die weltweite Evangelisch-methodistische Kirche hatte bei ihrer Generalkonferenz in den USA im Mai 2024 eine tiefere Spaltung verhindern können. Hintergrund ist der bereits jahrzehntelang währende Streit vor allem über den Umgang mit Homosexualität. 2022 hatte sich die "Global Methodist Church" gegründet, in der sich konservative Methodisten sammeln. In der deutschen EmK konnte eine Abspaltung verhindert werden - auch dank Philipps Bischofsvorgänger Harald Rückert. Der gebürtige Nürnberger stand acht Jahre an der EmK-Spitze und geht nun in Rente.

Der neue EmK-Bischof sagte, er wolle in seiner zunächst vierjährigen Amtszeit darauf hinwirken, wieder vermehrt die Inhalte und die geistliche Dimension des Glaubens ins Gespräch zu bringen. Strukturdebatten seien wichtig, aber es müsse darum gehen, gemeinsam Gott zu suchen und zu finden. Als schmerzvoll bezeichnete er, "dass wir als Kirche fast nur noch im Rückzug denken können". Es dürfe nicht sein, dass Kirche sich nur noch aufs Planen von "zumachen, verkaufen oder zusammenschließen" verstehe. Kirche müsse mehr sein als Begleitung sterbender Gemeinden.

Die Evangelisch-methodistische Kirche steht auf dem Boden der kirchlichen Reformation des 16. Jahrhunderts in Europa. Der EmK gehören in Deutschland rund 43.000 und weltweit nach eigenen Angaben rund zwölf Millionen Christinnen und Christen an. In Deutschland betreuen rund 300 Pastorinnen und Pastoren mehr als 400 Gemeinden. In Deutschland ist die EmK als Freikirche organisiert. Bischöfe werden bei der EmK zunächst für vier Jahre gewählt, es besteht eine Verlängerungsoption für weitere acht Jahre. Rückert war insgesamt acht Jahre EmK-Bischof.