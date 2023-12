Würzburg (epd). Der evangelische Pfarrer Peter Meyer (58) verstärkt das ökumenische Seelsorgeteam der Würzburger Universitätsklinik. Wie die Klinik mitteilte, hat Meyer bereits als junger Mann während eines USA-Aufenthalts in New York eine Klinische Seelsorgeausbildung absolviert. Zurück in Deutschland war er 19 Jahre lang als Gemeindepfarrer in Nürnberg tätig, danach weitere sechs Jahre in Coburg. Dort war er auch für die Evangelische Studierendengemeinde (esg) als Seelsorger tätig. An der Uniklinik wird Meyer hauptsächlich auf den Stationen der Zentren für Operative und Innere Medizin tätig sein. Zudem ist er Mitglied im Ethikkomitee der Klinik und übernimmt seelsorgerliche Aufgaben im Zentrum für Psychische Gesundheit.