Würzburg (epd). Die evangelische Würzburger Kirchengemeinde St. Johannis sucht einen neuen Kirchenmusiker. In der August-Ausgabe des "Amtsblatts" der bayerischen Landeskirche ist die auch überregional bedeutende A-Kantorenstelle ausgeschrieben. Neben der musikalischen Gestaltung der Gemeindegottesdienste gehört zur Stellenbeschreibung die Leitung des renommierten Würzburger Bachchors sowie die künstlerische Leitung der Würzburger Bachwoche. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 31. August, die unbefristete Stelle soll zum 1. Januar 2023 besetzt werden.

Der evangelische Würzburger Dekan Wenrich Slenczka sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch, er sei froh, dass diese "herausgehobene kirchenmusikalische Stelle mit überregionaler Strahlkraft" endlich wieder neu besetzt werden kann. Der bisherige Stelleninhaber Matthias Querbach sei "faktisch seit Oktober 2020 nicht im Dienst" gewesen, seine Tätigkeit an St. Johannis ende nun "auf seinen Wunsch" hin. In der Zwischenzeit sei die Stelle von mehreren Kirchenmusikern vertreten worden. "Es ist gut, dass nun wieder Kontinuität möglich ist", sagte Slenczka.