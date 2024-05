München (epd). Die Website und die App "kirchenjahr-evangelisch.de" von drei lutherischen Kirchen in Deutschland sind überarbeitet und haben ein neues Design. Sie seien jetzt in einem "frischeren, bedienerfreundlicheren Look" mit zusätzlich "neuen Funktionen", teilte das Projektteam am Mittwoch mit.

Der Pressesprecher der VELKD, Frank Hofmann, sagte, er hoffe, "dass sich weiterhin viele Menschen für die Texte und Weisheiten des Kirchenjahres begeistern können". Ziel sei es, mit dem digitalen Angebot auch neue Menschen zu erreichen, die "im Einklang des Kirchenjahres leben wollen".

Die Website, die kostenlos auch als App zur Verfügung steht, bietet zu jedem Sonn- und Feiertag des evangelischen Kirchenjahres liturgische Texte, Lieder und Erläuterungen. Neu sind unter anderem direkte Verlinkungen der Predigttexte zu den Auslegungen der Deutschen Bibelgesellschaft und zu den Monatsliedern des Popinstituts der Nordkirche, heißt es in der Mitteilung.

Das seit 2015 bestehende Web- und App-Angebot nutzen Menschen, die sich in der Kirche engagieren oder Impulse für sich suchen. Die Seiten werden von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB), der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) betrieben.

"kirchenjahr-evangelisch.de" ist den Angaben nach mit rund 24.000 Seitenaufrufen täglich nach der Homepage ekd.de das meistgenutzte Webangebot aller Internetseiten in der Evangelischen Kirche in Deutschland.