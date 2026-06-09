Würzburg (epd). Die Universität Würzburg startet zum kommenden Wintersemester 2026/27 einen neuen Theologie-Masterstudiengang. Das englischsprachige Programm "Theology for a World in Transformation" befasse sich mit den ethischen und gesellschaftlichen Folgen globaler Umbrüche, wie die Uni am Dienstag mitteilte. Der Studiengang an der Katholisch-Theologischen Fakultät richte sich dabei bewusst nicht nur an klassische Theologiestudierende, sondern an Absolventinnen und Absolventen aller Fachrichtungen.

Im Zentrum des Studiengangs stehen Fragen nach Orientierung in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Klimakrise und geopolitischen Konflikten. Die Theologie soll dabei als reflektierende und zugleich kritische Disziplin Impulse für das Verständnis von Mensch und Gesellschaft in Transformationsprozessen geben. Der Masterstudiengang ist zudem interdisziplinär, er verbindet theologische Inhalte mit anderen Lehrangeboten. Der Master solle eine Art "Denkfabrik" sein und unterschiedliche Perspektiven zusammenführen, hieß es.

Zahlreiche Einsatzgebiete für Absolventen

Zugleich setzt der Studiengang auf internationale Ausrichtung und Praxisnähe. Absolventinnen und Absolventen sollen für Tätigkeiten etwa in internationalen Organisationen, im Bereich Ethik in Unternehmen oder in gesellschaftspolitischen und kulturellen Feldern qualifiziert werden. Bewerbungen für den neuen Masterstudiengang sind noch bis zum 15. Juli möglich.