München (epd). Die Evangelischen Frauen in Bayern (EFB) haben auf ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung in München einen neuen Vorstand für die kommenden vier Jahre gewählt. In das Leitungsgremium gewählt wurden Johanna Beyer, Katharina Geiger, Monika Siebert-Vogt und Katharina Städtler. Als Beisitzerin gehört künftig auch Sabine Rüdiger-Hahn dem Vorstand an, teilte der Dachverband der bayerischen Landeskirche für evangelische Frauenarbeit am Montag mit.

Nach dem Wegfall der kirchlichen Mittel und der Schließung der hauptamtlich geführten Geschäftsstelle sei es dem ehrenamtlichen Team in den vergangenen fünf Jahren gelungen, Strukturen zu modernisieren, digitale Kommunikation auszubauen und frauenpolitische Positionen weiterzuentwickeln, hieß es in der Mitteilung weiter. Für die Zukunft stehe der EFB vor anspruchsvollen Aufgaben. Die personelle Verstärkung, die Öffnung für Fördermitglieder und der Ausbau digitaler Formate gelten als zentrale Schritte für die Zukunft.

Die Evangelischen Frauen in Bayern sind nach eigenen Angaben seit 1920 der Dachverband für Vereine, Arbeitsbereiche, Berufsgruppen und Verbände in Bayern, die sich für Frauenanliegen einsetzen. Derzeit sind 19 Mitgliederorganisationen aktiv in der EFB zusammengeschlossen.