München (epd). Mit dem neuen Onlineportal "ganzhier" möchte die bayerische Landeskirche ab dem 6. November die "große Vielfalt evangelischer Spiritualität" in ihren Kirchengemeinden, Regionen und Einrichtungen sichtbar machen. "Unsere Kirche ist ein guter Ort für spirituelle Suche, für spirituelle Erfahrung, für Menschen, die die Stille suchen, die sich selbst und die Gott suchen", sagte der bayerische Landesbischof Christian Kopp laut Mitteilung am Dienstag. Es gäbe in der Kirche viele gute Lehrerinnen und Lehrer, die andere geistlich begleiteten und wüssten, wie man mit spirituellen Grenzerfahrungen umgehen könne, sagte Kopp weiter.

In diesen Zeiten mit viel Unsicherheit bräuchten die Menschen umso mehr Räume und Menschen des Vertrauens, des Schutzes und der Klarheit, um spirituelle Erfahrungen machen und zu einer inneren Klarheit kommen zu können, sagte der Landesbischof. Das neue Onlineportal solle Interessierte dabei unterstützen, das passende Angebot zu finden oder sich zu vernetzen.

Auf der Website werden zehn verschiedene Zugänge zu spirituellen Erfahrungsräumen angeboten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden sollen. Unter der Rubrik "Was ist dein Weg" sollen die Nutzer und Nutzerinnen durch einen Test herausfinden können, welcher spirituelle Typ sie sind und sich dann gezielt über das jeweilige Angebot der bayerischen Landeskirche informieren. Geplant sind auch "Do it yourself"-Anleitungen zum Beispiel zu Meditation oder Körpergebet.