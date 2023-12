Augsburg (epd). In einem neuen Projekt ermöglicht der Dachverband der bayerischen Freiwilligenagenturen (lagfa) bis zu 700 ehrenamtliche Patenschaften in ganz Bayern. Der Fokus bei den Patenschaften liegt auf der persönlichen und individuellen Begleitung, teilte die lagfa zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember mit. Lernpaten fördern Kinder, Ausbildungspaten stärken Jugendliche, Integrationspaten unterstützen Geflüchtete und andere Freiwillige begleiten belastete Eltern oder Senioren. An 27 Standorten in ganz Bayern sollen Tandems gebildet werden, damit ein Freiwilliger einen anderen Menschen in schwieriger Lebenslage unterstützt.

Organisiert von der lagfa Bayern übernehmen diese und weitere Kooperationspartner ab sofort die Patenschaftsarbeit, so die Mitteilung weiter. Sie suchen und schulen Interessierte, führen sie zusammen und betreuen die Beteiligten. Bis Ende nächsten Jahres sollen auf diese Weise 700 Patenschaften gestiftet sein. "Freiwillige können die Aktivitäten mit dem Gegenüber individuell gestalten. Paten-Modelle geben zudem eine Antwort auf viele Herausforderungen der Zeit", sagte Beatrix Hertle, Geschäftsführerin der lagfa.

Patenschaften könnten dort Brücken bauen, wo sonst wenig soziale Verbindungen bestehen, und so auch den Zusammenhalt stärken. Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten lernten sich kennen, miteinander umgehen und füreinander handeln. "So entstehen Begegnungen, die Vorbehalte abbauen und Gemeinsamkeiten erfahren lassen. Das ist umso wichtiger, je mehr extremistische Kräfte versuchen, Gruppen zu spalten", sagte Hertle weiter. Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Die lagfa Bayern ist der Zusammenschluss der Freiwilligenagenturen, -zentren und Koordinierungsstellen Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern. Sie setzt sich mit ihren 132 Mitgliedseinrichtungen aktiv für die Förderung des freiwilligen Engagements in Bayern ein.