Nürnberg (epd). Zum kommenden Wintersemester wird die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) von einem neuen Präsidium geleitet. Neue Vizepräsidentin wird Susanne Schuster, neuer Vizepräsident Michael Bayer. Thomas Popp wurde in seinem Amt als Präsident bestätigt, ebenso wie Kanzler Christian Sandig, teilte die EVHN am Montag mit. Der Landeskirchenrat der bayerischen Landeskirche hat die Wahl des Kuratoriums der EVHN bestätigt. Die amtierende Vizepräsidentin Helene Ignatzi wird zum Ende des Wintersemesters 2026/27 in den Ruhestand gehen, Vizepräsidentin Brigitte Bürkle stand für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Die vierjährige Amtszeit des Präsidenten, der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten beginnt am 1. Oktober 2026. Ihre zukünftigen Arbeitsfelder werden bei der ersten Sitzung des neuen Präsidiums festgelegt.

Susanne Schuster (42) ist seit 2017 Professorin für Pflegewissenschaft an der EVHN und leitet den Masterstudiengang "Advanced Nursing Practice". Seit März 2026 ist sie zudem prüfungsberechtigtes Mitglied des Promotionszentrums "Menschenorientierte Forschung für innovative Versorgung und Teilhabe" an der EVHN. Michael Bayer (56) ist seit 2015 Professor für Soziologie an der EVHN und Studiengangsleiter im Master Angewandte Bildungswissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem soziale Ungleichheit und Armut in modernen Gesellschaften sowie bildungssoziologische Fragen.

Der amtierende und wiedergewählte Präsident Thomas Popp (59) ist seit 2013 Professor für Praktische Theologie (Diakonik) und verantwortet als Präsident aktuell den Bereich Forschung. Er war bis zum Beginn seiner ersten Amtszeit Ausbildungsleiter der Diakone und Diakoninnen der bayerischen Landeskirche und leitete den Bachelorstudiengang Diakonik.