Bamberg, Hamburg (epd). In wenigen Tagen, am 13. September, erscheint ein neuer Band aus der weltbekannten Kinderbuchreihe über das Sams von Schriftsteller Paul Maar. Es ist der zwölfte Band in der Reihe und trägt den Titel "Das Mini-Sams ist weg", wie der herausgebende Oetinger-Verlag am Montag in Hamburg mitteilte. Maar hat das Buch auch selbst illustriert.

Paul Maar erzähle darin eine Geschichte "mit dem kleinsten aller Samse, dem Mini-Sams", erklärte der Verlag. Eine wichtige Rolle spiele eine geheimnisvolle Felsmauer am Rand einer Wiese. "Niemand weiß genau, was sich hinter ihr verbirgt", hieß es weiter. Und dann verschwinde das Mini-Sams "plötzlich spurlos".

Autor Paul Maar ist 86 Jahre alt, lebt in Bamberg und zählt zu den bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren. Er schreibt seit Jahrzehnten Bücher für Jungen und Mädchen. Das Fabelwesen "Sams" mit Schweinenase und Wunschpunkten im Gesicht machte ihn weltberühmt. Das erste Buch in der Reihe, "Eine Woche voller Samstage", erschien 1973, das vorerst letzte, "Das Sams und die große Weihnachtssuche", 2022. Die Geschichten vom "Sams" wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.