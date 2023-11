München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) hat das neue Sendeschema für die Kulturwelle Bayern2 vorgestellt. Danach soll ab dem 2. April von Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr morgens die Magazinsendung "Die Welt am Morgen" zu hören sein und am frühen Abend mit "Die Welt am Abend" zwischen 17 und 19 Uhr eine zweite tägliche Magazinsendung. "Wir wollen die Kultur stärken und unseren Qualitäts-Inhalten bessere Sendeplätze und mehr Raum für Vertiefung geben", sagte der BR-Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm am Dienstag in München.

Jeweils um 6:45 Uhr, 7:45 Uhr und 8:45 Uhr werde es feste Sendezeiten für Kulturthemen geben. Zusätzlich würden Kulturthemen auch zu anderen Zeiten im Magazin eingeplant.

Kulturschaffende hatten seit Monaten gegen die geplante Wellenreform protestiert, weil unter anderem das Kulturfeuilleton "Kulturwelt", das derzeit um 8:30 Uhr bei Bayern2 zu hören ist, abgeschafft werden soll. Sie fordern "kompetente, eigenständige, kompakte auffindbare Kultursendungen mit fachgerechter Moderation statt Häppchenkultur und dreistündigem Gemischtwarenladen".

Der Programmbereichsleiter Bayern 2, Stefan Maier, versicherte, "bekannte Stimmen" von Bayern2 würden "auch in Zukunft eine wichtige Rolle" im Programm spielen.

Nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr wird von Montag bis Freitag die Sendung "Kulturleben" zu hören sein. Diese Sendung widme sich an unterschiedlichen Wochentagen verschiedenen Kultursparten, sagte die Programmbereichsleiterin Kultur, Ellen Trapp. Am Montag stünden Literaturthemen im Mittelpunkt, am Dienstag "Essay und Hintergrund", am Mittwoch das Kulturleben in Bayern, am Donnerstag sei der Schwerpunkt "Debatte", am Freitag gehe es um Film, Kino und Serien.

Ziel der Programmreform sei auch, das Digitale zu stärken, sagte Wilhelm. Der BR arbeite derzeit zusammen mit dem Hessischen Rundfunk (HR) an einem Kulturpodcast für die ARD unter dem Titel "Titel, Thesen, Temperamente". Außerdem seien der Wissenspodcast "IQ Neuland" und weitere geplant. Der Kultur- und Modepodcast "Iconic" mit Aminata Belli werde fortgesetzt.

77 Prozent des Programmbudgets des BR flössen derzeit in Angebote, deren Publikum im Schnitt über 50 Jahre alt ist, sagte Wilhelm. Im Sinne der "Generationengerechtigkeit" gehe es dem Sender darum, auch jüngere Milieus zu erreichen. Dies sei jedoch ein "komplexes Unterfangen".

Der Sendeplatz für das Hörspiel wandert nach Angaben des BR von Samstag auf Sonntag 15 Uhr. Wiederholungen von Hörspielen, Lesungen und Kulturpodcasts sollen außerdem von Montag bis Freitag abends von 20 bis 21 Uhr in der Sendung "Salon" zu hören sein.