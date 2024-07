Nürnberg (epd). Das Immaterielle Kulturerbe in Bayern ist um neun Einträge aus Nordbayern reicher - die Auszeichnungen dafür haben Vertreterinnen und Vertreter des jeweiligen Kulturerbes an diesem Donnerstag (18. Juli) in Nürnberg entgegengenommen. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) nimmt diese Auszeichnung persönlich vor, wie sein Ministerium mitteilte. Neben dem Bundesweiten Verzeichnis gibt es auch ein eigenes bayerisches Landesverzeichnis, das aktuell 82 Eintragungen enthalte.

Neu dabei sind aus Nordbayern das Neustadter Kinderfest, der Gelübdefeiertag St. Sebastian in Grafenwöhr, das Goldschlägerhandwerk in Schwabach, die Kronacher Schwedenprozession, das Kunigundenfest in Lauf an der Pegnitz, die Schweinfurter Schlachtschlüssel sowie drei gute Praxisbeispiele. Diese sind: Das Treideln auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal, der Evangelische Hochzeitszug aus der ehemaligen Grafschaft Wertheim und die Kirwa im Amberg-Sulzbacher Land.